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17:55, 12 декабря 2022Мир

В США призвали Литву признать причастность национальных героев к Холокосту

В Госдепе США призвали Литву признать причастность ряда национальных героев к Холокосту

Фото: AP

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн призвала Вильнюс признать, что ряд национальных героев страны во время Второй мировой войны участвовали в организованном нацистами массовом уничтожении евреев. Об этом она заявила в интервью агентству ELTA.

«Да, я вижу эту проблему. Она есть и в Литве. Людей, которых считают национальными героями, потому что они боролись против Советов, но также были пособниками нацистов и участвовали в нацистских преступлениях и геноциде, прославляют и увековечивают памятниками», — отметила Джермейн.

В пример она привела литовского коллаборациониста Йонаса Норейку, известного под кодовым именем Генерал Ветра, который при нацистах был начальником Шяуляйского уезда и подписал приказ о переселении местных евреев в гетто. Также Джермейн напомнила о действиях Юозаса Крикштапониса, отряд которого участвовал в убийствах евреев на территории Белоруссии.

«Такие примеры есть на Украине, в Хорватии и других странах. Германия всегда очень четко заявляла, что нацисты были виновниками Холокоста. Но в основном почти в каждой стране были свои местные пособники и участники преступлений. К сожалению, то же самое можно сказать и о Литве», — заключила спецпредставитель Госдепа.

В 2019 году литовский суд отказался признать Норейку пособником нацистов. Соответствующий иск был подан американцем литовского происхождения Грантом Артуром Гочиным, чьи родственники-евреи были убиты в Прибалтике во время Второй мировой войны.

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Варвара Кошечкина
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