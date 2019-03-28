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Литва оставила статус борца за независимость казненному нацисту «Генералу Ветра»

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Литовский суд отклонил иск о признании пособником нацистов Йонаса Норейки, известного под кодовым именем «Генерал Ветра» — коллаборациониста и полевого командира националистических формирований «лесных братьев». Об этом сообщают РИА Новости.

Иск был подан американцем литовского происхождения Грантом Артуром Гочиным, чьи родственники-евреи были убиты в Прибалтике во время Второй мировой войны. «Суд отклонил дело, поскольку мои намерения, по-видимому, "плохо обоснованы"», — сообщил Гочин, процитировав мотивационную часть решения инстанции.

В дальнейшем он планирует обратиться в Европейский суд по правам человека. «Они [в Литве] не заинтересованы в правде. Любого, кто говорит правду, там называют врагом государства», — считает истец.

Гочин подал иск об аннулировании признания Норейки «борцом за независимость» в июле прошлого года после того, как аналогичную просьбу отклонил Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. Заявитель сообщил, что центр не вынес на обсуждение ни один из предоставленных им документов и в ходе рассмотрения темы избегал вопросов о роли Норейки в массовых убийствах евреев в Прибалтике.

При этом свидетелем на стороне Гочина выступила Сильвия Фоти, внучка Норейки.

Согласно результатам расследования Фоти и еврейской общины Литвы, с августа 1941-го Норейка возглавлял Шяуляйский уезд, где для евреев было организованно гетто. Он сам подписывал приказы о выселении людей и экспроприации их имущества. После ухода войск Третьего рейха из Литвы Норейка организовал так называемый Национальный совет, целью которого стало восстановление независимости республики. Он присоединился к «лесным братьям» — вооруженным отрядов нацистов, действовавшим в 1940-е и 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР.

В 1946 году Норейка был арестован и приговорен к смертной казни. Приговор привели в исполнение 26 февраля 1947 года.

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