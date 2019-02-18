Литва призвала тщательнее отражать информационные атаки из России

Литва считает, что странам Евросоюза необходимо прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой. Об этом заявил министр иностранных дел страны Линас Линкавичюс в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

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«Было бы наивным считать, что только восточноевропейские страны находятся под прямым или косвенным влиянием Москвы», — считает министр. По мнению Линкавичюса, в странах ЕС «все еще недооценивают информационное воздействие России». Он призвал европейских партнеров Литвы тщательнее готовиться к отражению информационных атак из России.

6 февраля Департамента безопасности Литвы опубликовал отчет, согласно которому российские спецслужбы используют Белоруссию как плацдарм для вербовки литовских военных, политиков и сотрудников правоохранительных органов. По данным литовской военной разведки, Белоруссия сильнее всех остальных стран региона подвержена российскому влиянию и неспособна проводить действительно независимую от соседней страны политику.

В январе 2019 в Литве планировали ограничить вещание российских телеканалов «Россия 24» и PBK Lietuva. Возмущение вызвал репортаж «России 24» о вручении государственных наград бывшим «лесным братьям», ветеранам националистически настроенных вооруженных формирований, действовавших в 1940-е — 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР. В репортаже их назвали «сторонниками Гитлера» и «убийцами тысяч мирных жителей».

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