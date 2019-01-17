Литва обвинила российские каналы во вранье

После жалобы депутатов литовского парламента комиссия по телевидению и радиовещанию может начать расследование в отношении российских телеканалов «Россия 24» и PBK Lietuva. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на BNS.
На эти телеканалы поданы жалобы от депутатов-консерваторов Лауринаса Касчюнаса и Аудронюса Ажубалиса. Их возмущение вызвал репортаж «России 24» о вручении «Премии свободы» бывшим «лесным братьям», ветеранам националистически настроенных вооруженных формирований, действовавших в 1940-е — 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР.
В репортаже их называют «сторонниками Гитлера» и «убийцами тысяч мирных жителей».
Журналисты издания The Insider провели собственное расследование, касающееся биографий награжденных. По найденной ими информации, ни один из получивших «Премию свободы» не участвовал в боях на стороне немецкой армии. Практически все из них присоединились к партизанскому движению уже после ухода вермахта из Литвы.
Ранее Литва уже применяла в отношении некоторых российских каналов максимальные ограничения на трансляцию сроком в один год.