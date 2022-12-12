Пушков раскритиковал слова французского генерала об ударах по парадам

Сенатор Пушков назвал идиотом французского генерала за высказывание об ударах по парадам

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал французского генерала НАТО Мишеля Яковлефф, предположившего возможные удары со стороны Украины по российским парадам, посвященным 9 мая. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

Сенатор назвал генерала «политическим идиотом», подчеркнув, что подобные высказывания способны привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России. «Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал Пушков.

Ранее сенатор предостерег Соединенные Штаты и их союзников о последствиях непродуманных и агрессивных действий. «Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями», — заявил он.