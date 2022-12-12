Пушков раскритиковал слова французского генерала об ударах по парадам
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал французского генерала НАТО Мишеля Яковлефф, предположившего возможные удары со стороны Украины по российским парадам, посвященным 9 мая. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.
Сенатор назвал генерала «политическим идиотом», подчеркнув, что подобные высказывания способны привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России. «Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал Пушков.
Ранее сенатор предостерег Соединенные Штаты и их союзников о последствиях непродуманных и агрессивных действий. «Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями», — заявил он.