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01:40, 12 декабря 2022Россия

Пушков раскритиковал слова французского генерала об ударах по парадам

Сенатор Пушков назвал идиотом французского генерала за высказывание об ударах по парадам
СюжетРакетные удары по Украине:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал французского генерала НАТО Мишеля Яковлефф, предположившего возможные удары со стороны Украины по российским парадам, посвященным 9 мая. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

Сенатор назвал генерала «политическим идиотом», подчеркнув, что подобные высказывания способны привести к прямому столкновению Североатлантического альянса и России. «Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал Пушков.

Ранее сенатор предостерег Соединенные Штаты и их союзников о последствиях непродуманных и агрессивных действий. «Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями», — заявил он.

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Варвара Кузьмина
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