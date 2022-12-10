В России предупредили США о последствиях непродуманных и агрессивных действий

Сенатор Пушков предупредил США о последствиях непродуманных и агрессивных действий

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале предупредил США и их союзников о последствиях непродуманных и агрессивных действий.

Таким образом сенатор прокомментировал публикацию The Hill о том, что Вашингтон обеспокоен из-за утечек оружия с Украины и расползания его по всему миру.

«Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями. Пока Западу удается, хотя и не нейтрализовать, но частично амортизировать эти процессы. Но потенциал амортизации и у него не бесконечен», — подчеркнул Пушков.

Ранее политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен в статье для The Hill заявили о невозможности остановить утечку американского оружия с Украины. Они обратили внимание на то, что вооружения, переданные Вашингтоном Киеву, уже начали распространяться по другим странам.

