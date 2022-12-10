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06:48, 10 декабря 2022Интернет и СМИ

Ситуацию на Украине сравнили с приготовлением мяса на гриле

Авторы The Hill Коэн и Аллен заявили о невозможности остановки утечки оружия США с Украины
СюжетПожары в США:

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен заявили о невозможности остановить утечку американского оружия с Украины. Об этом пишет The Hill.

Авторы статьи обратили внимание на то, что вооружения, переданные Вашингтоном Киеву, уже начали распространяться по другим странам. По их мнению, отследить и убедиться в том, что Украина не сможет использовать что-то из поставок, чтобы втянуть США в конфликт с Россией, очень сложно.

Коэн и Аллен сравнили утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле: основная часть стейка возвращается обратно, но часть жира стекает вниз. «В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», — резюмировали эксперты.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти США пытаются отследить переданное Украине оружие, чтобы не допустить военной контрабанды. По данным материала от 2 ноября, пока провели две проверки, а проинспектировали — 10 процентов от требующих особого надзора 22 тысяч единиц оружия.

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Марина Совина
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