Ситуацию на Украине сравнили с приготовлением мяса на гриле

Авторы The Hill Коэн и Аллен заявили о невозможности остановки утечки оружия США с Украины

Политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен заявили о невозможности остановить утечку американского оружия с Украины. Об этом пишет The Hill.

Авторы статьи обратили внимание на то, что вооружения, переданные Вашингтоном Киеву, уже начали распространяться по другим странам. По их мнению, отследить и убедиться в том, что Украина не сможет использовать что-то из поставок, чтобы втянуть США в конфликт с Россией, очень сложно.

Коэн и Аллен сравнили утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле: основная часть стейка возвращается обратно, но часть жира стекает вниз. «В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», — резюмировали эксперты.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти США пытаются отследить переданное Украине оружие, чтобы не допустить военной контрабанды. По данным материала от 2 ноября, пока провели две проверки, а проинспектировали — 10 процентов от требующих особого надзора 22 тысяч единиц оружия.