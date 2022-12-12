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17:06, 12 декабря 2022Моя страна

В Новосибирске откроется выставка гравюр и литрографий с работ Рафаэля Санти

В Новосибирске пройдет выставка гравюр и литографий «Рафаэль. Эпоха Ренессанса»

Гравюра Рафаэля Санти «Сотворение животных»

В главном здании Краеведческого музея в Новосибирске 16 декабря откроется уникальный выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Об этом сообщает издание InfoPro54.ru.

На выставке будут представлены более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с рисунков, фресок и мозаик Рафаэля Санти из частных собраний Великобритании и Германии. Среди них будут тонированные литографии Лоджий Ватикана, впервые представленные на выставке в России в полном объеме.

На выставке также демонстрируется 30 гравюр с рисунков Рафаэля — иллюстрации к новелле Луция Апулея «Амур и Психея» из романа «Метаморфозы или Золотой осел», отпечатанные в Риме в 1774 году с медных пластин 1530-1560 годов. Именно в них отчетливо проявился индивидуальный стиль Рафаэля — гармоничный, со спокойными образами, мягкими формами и размеренным светом.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске 9 декабря открылась выставка работ, выполненных в редкой технике цианотипии. При ее использовании изображения получают без камеры с помощью светописи и небольшого набора фотохимии. Они получаются в синих тонах.

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Сергей Истомин
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