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15:42, 6 декабря 2022Моя страна

В Петрозаводске откроется выставка фотографий в необычной технике

В Петрозаводске откроется выставка фотографий в необычной «солнечной» технике

Фото: Группа «Фотоглаз / Photoglass» во «ВКонтакте»

В Петрозаводске 9 декабря откроется выставка работ, выполненных в редкой технике цианотипии. Об этом сообщает издание Karelia.News.

Технику цианотипии также называют «солнечной». При ее использовании изображение получают без применения камеры с помощью светописи и небольшого набора фотохимии. Работы получаются в синих тонах.

Изображения создала карельская художница Анна Кондюкова. Сейчас она занимается исследованием аналоговых процессов печати фотографий начала XIX века.

Ранее сообщалось, что в столице Мордовии Саранске 7 декабря состоится межрегиональный фестиваль «Новая песня древней земли». На фестивале выступят коллективы и артисты, исполняющие песни на родных языках Мордовии и регионов, в которых проживают мокши и эрзи. Его цель — выявление и поддержка музыкантов, которые поют на родном языке.

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Сергей Истомин
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