Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:10, 5 декабря 2022Моя страна

В Мордовии пройдет фестиваль песен мокшан и эрзян

В Мордовии пройдет фестиваль «Новая песня древней земли», посвященный родным языкам

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В столице Мордовии Саранске 7 декабря состоится межрегиональный фестиваль «Новая песня древней земли». Об этом сообщает MordovMedia.

На фестивале выступят коллективы и артисты, исполняющие песни на родных языках Мордовии и регионов, в которых проживают мокши и эрзи. Его цель — выявление и поддержка музыкантов, которые поют на родном языке.

Первый фестиваль «Новая песня древней земли» прошел в 2003 году в Удмуртии. Фестиваль 2008 года, который также проходил в Удмуртии, принес известность коллективу «Бурановские бабушки», занявшему второе место на «Евровидении-2012».

Ранее сообщалось, что в Мордовии появилась энциклопедия фильмов «Наследие», посвященная семи народам республики. В сборник вошли картины о мордве (эрзя, мокша, шокша), русских, татарах, украинцах, азербайджанцах, евреях и армянах. Главными героями фильмов стали мастера народных промыслов, работники культуры, исполнители народных песен и аутентичные коллективы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с проезжающим по Крымскому мосту Путиным
Удочеренная в младенчестве женщина нашла пожилого отца спустя 56 лет поисков
Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым на фоне угроз Киева
Россиянам назвали способы сэкономить на покупке дома
В Приднестровье произошли скачки напряжения
«VK Клипы» назвали самое популярное видео 2022 года
Летевший из Турции самолет с россиянами сменил курс и сел в другом городе
На Украине отменили воздушную тревогу
Продавщица Pandora предостерегла от покупки нескольких украшений бренда
Арестованный за SMS c фейками о ВС России колумбиец раскрыл содержание сообщений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.