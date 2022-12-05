В Мордовии пройдет фестиваль песен мокшан и эрзян

В Мордовии пройдет фестиваль «Новая песня древней земли», посвященный родным языкам

В столице Мордовии Саранске 7 декабря состоится межрегиональный фестиваль «Новая песня древней земли». Об этом сообщает MordovMedia.

На фестивале выступят коллективы и артисты, исполняющие песни на родных языках Мордовии и регионов, в которых проживают мокши и эрзи. Его цель — выявление и поддержка музыкантов, которые поют на родном языке.

Первый фестиваль «Новая песня древней земли» прошел в 2003 году в Удмуртии. Фестиваль 2008 года, который также проходил в Удмуртии, принес известность коллективу «Бурановские бабушки», занявшему второе место на «Евровидении-2012».

Ранее сообщалось, что в Мордовии появилась энциклопедия фильмов «Наследие», посвященная семи народам республики. В сборник вошли картины о мордве (эрзя, мокша, шокша), русских, татарах, украинцах, азербайджанцах, евреях и армянах. Главными героями фильмов стали мастера народных промыслов, работники культуры, исполнители народных песен и аутентичные коллективы.