В Мордовии создали энциклопедию семи народов республики

В Мордовии появилась аудиовизуальный энциклопедия «Наследие» о народах республики

В Мордовии появилась энциклопедия фильмов «Наследие», рассказывающая о семи народах республики. Об этом пишет «Известия Мордовии».

В аудиовизуальный сборник вошли киноленты о семи народах, проживающих на территории республики — мордве (эрзя, мокша, шокша), русских, татарах, украинцах, азербайджанцах, евреях и армянах. Главными героями фильмов выступили мастера народных промыслов, работники культуры, исполнители народных песен и аутентичные коллективы.

В создании проекта участвовало региональное отделение Ассамблеи народов России совместно с Поволжским центром культур финно-угорских народов и специалисты Мордовского государственного университета имени Огарева.

Отмечается, что благодаря энциклопедии каждый желающий сможет познакомиться с историей Мордовии, а также узнать о быте, культуре, традициях и обычаях народов республики.

Ранее в августе в селе Даньшино Пензенской области прошел всероссийский историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest», на котором состоялся показ высокой мордовской моды. Зрители увидели уникальные коллекции этнических нарядов в стиле гранж, delafantasy, hautecouture и многих других.