В Пензенской области пройдет показ высокой мордовской моды

В мордовском селе Даншино 27 августа состоится показ высокой моды «ДаншиноFashion-2022»

В селе Даньшино Пензенской области 27 августа пройдет всероссийский историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest», на котором состоится показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2022». Об этом сообщает Penza Post.

На сцене фестиваля выступят артисты этно-арт-театра VARMA и театра моды «Масторава». Зрителям покажут уникальные коллекции этнических нарядов в стиле гранж, delafantasy, hautecouture и многих других. Кроме того, будет подготовлена интерактивная программа «У плетня», которая погрузит всех желающих в атмосферу крестьянского мордовского быта. Так, посетители смогут примерить на себя образ мордовки XVIII века и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению старинного оберега из лыка.

Гостей мероприятия также ждет выставка пензенского краеведческого музея, фотовыставка «Даньшино – территория возрождения», выступление народного хора из мордовского села Старотеризморга, фольклорных ансамблей, фолк-групп и спектакль-концерт «ПроЧувство».

Ранее в августе в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района Мордовии состоялся межрегиональный фестиваль финно-угорского смеха и юмора «Кулдор-калдор». В мероприятии участвовали писатели-сатирики, карикатуристы, авторы эстрадных произведений, актеры и самодеятельные артисты из Мордовии и других финно-угорских регионов России.

