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В Мордовии состоится фестиваль смеха и юмора

В Мордовии состоится фестиваль смеха и юмора «Кулдор-калдор»

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В селе Подлесная Тавла Кочкуровского района Мордовии 13 августа состоится IV Межрегиональный фестиваль финно-угорского смеха и юмора «Кулдор-калдор». Об этом сообщает медиапроект «Национальный акцент» со ссылкой на Поволжский центр культур финно-угорских народов.

В мероприятии примут участие писатели-сатирики, карикатуристы, авторы эстрадных произведений, актеры и самодеятельные артисты из Мордовии и других финно-угорских регионов России.

Для гостей фестиваля будут организованы шуточные конкурсы, лотерея, выставка шаржей и карикатур, мастер-классы, а также ярмарка «Тавлинский Арбат».

Фестиваль проведет Поволжский центр культур финно-угорских народов при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

Ранее сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке 5 августа состоялся республиканский фестиваль мордовской культуры «Шумбрат!». Мероприятие приурочено к 25-летнему юбилею региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр Республики Башкортостан». Для гостей мероприятия провели праздничный концерт и серию мастер-классов по мордовскому народному творчеству, а также ознакомление с этнографической выставкой «Мордва. 300 лет в соцветии курая».

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Сергей Истомин
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