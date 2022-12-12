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17:51, 12 декабря 2022Моя страна

В Южно-Сахалинске спасли застрявшую под контейнером собаку

Спасатели вызволили застрявшую под контейнером собаку в Южно-Сахалинске

Кадр: «Россоюзспас»

В Южно-Сахалинске спасли собаку, застрявшую под контейнером на улице Долинской у дома номер 22. Соответствующий материал публикует местный портал «АСТВ».

По информации издания, городской поисково-спасательный отряд отреагировал на звонок детей, которые заметили пострадавшее животное. Сотрудники МЧС оказались на месте происшествия через 13 минут после обращения и приступили к работе. Известно, что спасатели вызволили пса при помощи гидравлического инструмента.

На размещенных журналистами кадрах видно, что собака не пострадала.

В ноябре в Челябинской области также спасли двух лебедей, застрявших на покрывшемся льдом озере. Специалисты работали в замерзшем водоеме в специальных гидрокостюмах, с лодкой и страховочным фалом. Спасенных птиц передали работникам охотинспекции.

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Майя Пономаренко
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