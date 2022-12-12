Швеция отказалась поставлять истребители Украине

Глава Минобороны Швеции: Стокгольм не будет поставлять Киеву истребители «Яс Грипен»

Стокгольм не будет поставлять Киеву истребители «Яс Грипен». Об отказе от поставок истребителей Украине заявил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон, его слова передает ТАСС.

«Хочу прояснить: в ближайшее время планов по отправке „Грипена“ на Украину нет», — подчеркнул министр. Он высказался на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, которая прошла в Одессе.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Берлин пообещал передать Киеву новую партию оружия и боеприпасов. Он отметил, что Украине на фронте не хватает самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard и систем противовоздушной обороны (ПВО).