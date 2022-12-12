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13:32, 12 декабря 2022Мир

Швеция отказалась поставлять истребители Украине

Глава Минобороны Швеции: Стокгольм не будет поставлять Киеву истребители «Яс Грипен»
СюжетМинобороны:

Фото: Jaroslav Ozana / CTK / Globallookpress.com

Стокгольм не будет поставлять Киеву истребители «Яс Грипен». Об отказе от поставок истребителей Украине заявил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон, его слова передает ТАСС.

«Хочу прояснить: в ближайшее время планов по отправке „Грипена“ на Украину нет», — подчеркнул министр. Он высказался на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, которая прошла в Одессе.

Ранее посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Берлин пообещал передать Киеву новую партию оружия и боеприпасов. Он отметил, что Украине на фронте не хватает самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard и систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Виктория Кондратьева
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