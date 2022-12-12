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20:01, 12 декабря 2022Путешествия

Опытная путешественница посоветовала перепроверить три вещи перед отпуском

Австралийская блогерша призвала туристов проверять срок действия паспорта перед отпуском

Фото: Francesca Tirico / Unsplash

Австралийская тревел-блогерша Эви Фаррелл (Evie Farrell), путешествующая по миру с семьей, рассказала о трех вещах, которые необходимо проверить перед отправлением в отпуск. Советами она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пользовательница с ником @mumpacktravel призвала туристов всегда проверять срок действия паспорта перед бронированием отпуска. Она посоветовала убедиться, что документ действителен не менее шести месяцев и содержит пару чистых страниц — по ее словам, в некоторых странах это правило обязательно. Кроме того, авиакомпании также могут вводить такие требования по собственной инициативе.

«Посмотрите, в какую страну вы собираетесь, и убедитесь, что вам не нужна виза», — назвала еще одну вещь Фаррелл, добавив, что иногда даже опытные путешественники забывают про въездные правила, например, при рейсах с пересадками.

Последним важным пунктом стала туристическая страховка — блогерша считает, что если турист не может себе позволить ее оформить, то ему не стоит путешествовать. Австралийка напомнила, что полис может покрыть все риски, связанные с поездкой, например потерю паспорта, багажа или других ценностей. Более того, отдельные страны могут иметь особые требования к страхованию иностранных туристов.

Ранее в декабре туристам раскрыли несколько способов, как избежать потери багажа и документов в аэропорту. Например, путешественникам порекомендовали иметь яркие багажные бирки для всех вещей, которые они берут с собой в поездку: даже для сумок для ноутбука или дамских клатчей.

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Дарья Рыбак
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