Токаев заявил о саботаже политики президента среди местных властей

Президент Казахстана Токаев заявил о саботаже его политики местными властями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о саботаже политики главы государства со стороны местных властей. Его слова передает Telegram-канал пресс-службы главы республики.

«Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента», — сказал он на расширенном заседании правительства страны. Токаев подчеркнул, что в государственные органы поступило более 1,5 миллиона обращений с конкретными проблемами от граждан. Президент также отметил важность налаживания системной связи между государством и обществом.

Политик уточнил, что с начала года администрация президента направила более 400 замечаний по качеству исполнения поручений в адрес госорганов и должностных лиц. По словам Токаева, правительственный контроль осуществлялся не на должном уровне.

Ранее глава Казахстана сообщил, что в республике падает качество жизни населения. Как он утверждает, в словах недовольных работой властей граждан есть правда. Президент допустил, что следующий год может оказаться более сложным и трудным, чем нынешний.