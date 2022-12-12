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10:31, 12 декабря 2022Бывший СССР

Токаев заявил о падении качества жизни в Казахстане

Президент Казахстана Токаев заявил о падении качества жизни в республике

Фото: Andrea Verdelli / Pool / Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о падении качества жизни населения в республике. Об этом он высказался в ходе расширенного заседания правительства страны, передает портал Nur.kz.

По его мнению, в словах граждан, которые выражают недовольство работой правительства и глав местных администраций, есть правда. «К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех», — отметил президент.

При этом Токаев предположил, что следующий год может оказаться более сложным и трудным, чем нынешний.

Ранее депутат мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Азат Перуашев заявил, что из-за притока россиян в республике выросли цены на аренду жилья и транспорт. По его словам, больше всего увеличение стоимости заметно в городах, которые граничат с Россией, в том числе в Петропавловске и Уральске.

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Георгий Нестеров
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