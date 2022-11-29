В Казахстане депутат заявил о росте цен на аренду жилья из-за россиян

В Казахстане депутат Перуашев заявил о росте цен на аренду жилья и транспорт из-за россиян

Депутат мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев заявил, что в республике выросли цены на аренду жилья и транспорт из-за притока россиян. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru»

«Мы живем в условиях рыночной экономики, поэтому наплыв россиян привел к росту цен в Казахстане. Взлетели цены на аренду жилья, поездки на транспорте. Увеличение составляло до 50 процентов», — сказал депутат. Перуашев уточнил, что больше всего цены выросли в городах, которые граничат с Россией, в том числе в Петропавловске и Уральске.

По его словам, были случаи выселения арендаторов, чтобы сдать жилье приехавшим российским гражданам по более высокой стоимости. На данный момент ситуация стабилизировалась. При этом, как утверждает депутат, инфляция в республике остается высокой. Перуашев подчеркнул, что «россияне — не основная причина инфляции».

Ранее стало известно об оставшихся в Казахстане примерно 100 тысячах граждан России, приехавших с конца сентября в страну. Министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова рассказала, что более 400 тысяч россиян приехали в государство, а покинули — свыше 320 тысяч.