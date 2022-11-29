Около 100 тысяч приехавших с конца сентября россиян остались в Казахстане

Власти Казахстана: около 100 тысяч приехавших с конца сентября россиян остались в стране

Около 100 тысяч граждан России, приехавших с конца сентября в Казахстан, остались в республике. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения страны Тамара Дуйсенова, передает РИА Новости.

«Около 100 тысяч россиян пока находятся здесь [в Казахстане]», — сказала она журналистам, отвечая на вопрос о количестве въехавших российских граждан с 21 сентября. Политик уточнила, что, согласно оперативным данным, свыше 400 тысяч россиян приехали в республику, а покинули чуть больше 320 тысяч.

Ранее парламент Казахстана разработал поправки в закон о предоставлении гражданства, ужесточающие требования к кандидатам на получение паспорта. Сообщалось, что несколько депутатов, обеспокоенных наплывом в республику россиян, подали запрос премьер-министру страны Алихану Смаилову. Предлагается сделать знание казахского языка, законодательства и основ истории обязательным для желающих получить гражданство.

