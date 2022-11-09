В Казахстане предложили ужесточить правила получения гражданства из-за россиян

Парламент Казахстана разработал поправки о языковых требованиях для получения гражданства

Парламент Казахстана разработал поправки в закон о предоставлении гражданства, которые ужесточают требования к кандидатам на получение паспорта. Это следует из ответа премьер-министра республики Алихана Смаилова на запрос нескольких депутатов, обеспокоенных наплывом в страну россиян.

Речь идет о предложении сделать знание казахского языка, основ истории и национального законодательства обязательным для всех претендентов на гражданство.

Запрос депутатов закреплен на официальном сайте Мажилиса с пометкой «О российских гражданах, пребывающих в Казахстан».

Как отметил премьер-министр, пока поправки находятся в стадии обсуждения. Также он указал, что прибывающие в страну иностранцы имеют возможность изучать государственный язык в специализированных воскресных школах, а также на базе учебно-методических центров Тiл («Язык»).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против превращения языка и межэтнических отношений в политический инструмент. Он указал, что политизация чувствительных для общества вопросов не раз приводила к печальным последствиям в соседних странах.