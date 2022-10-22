Президент Казахстана раскритиковал превращение языка в политический инструмент

Президент Казахстана Токаев высказался против превращения языка в политический инструмент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против превращения языка и межэтнических отношений в политический инструмент. Об этом он заявил во время церемонии вручения государственных наград и премий. Слова национального лидера приводит ТАСС.

Токаев убежден, чти факторы тесно связаны между собой и играют важную роль во внутренней стабильности. Он напомнил, что подобная политизация чувствительных для общества вопросов не раз приводила к печальным последствиям в некоторых соседних государствах. «Это не наш путь», — подчеркнул лидер республики.

При этом Токаев отметил, что казахский язык всегда будет государственным в республике. Государство постоянно обеспечивает расширение сферы его применения, и работа в этом направлении будет продолжаться.

Ранее в ООН отреагировали на призыв главы СНБО Алексея Данилова искоренить русский язык на Украине. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя слова Данилова, отметил, что с начала конфликта было «много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы».

В эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» Данилов заявил, что русский язык является элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов для украинцев.