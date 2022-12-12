Зеленский оценил помощь США Украине

Президент Украины Зеленский признал, что Киеву будет очень сложно без поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву будет очень сложно без поддержки США. Об этом он сообщил в интервью телеведущему Дэвиду Леттерману для стримингового сервиса Netflix.

«Мы понимаем, что происходит в США, мы за этим следим, это правда, для нас это важно, потому что США — лидер в поддержке Украины, и без их поддержки нам будет сложно, прямо очень сложно», — заявил политик. Он подчеркнул, что срок окончания российской спецоперации также зависит от поддержки Соединенных Штатов. По его словам, чтобы «она была короче, нужна более мощная помощь».

Зеленский отметил, что украинская сторона прислушивается к сигналам со всех сторон. По его словам, «если изменится климат в политике, в Конгрессе», это может сильно повлиять на помощь Киеву. Политик добавил, что в определенный момент Украина была обеспокоена замедлением поддержки.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников сообщил о намерении США увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием. Отмечается, что в настоящее время на Украине находятся «пара десятков» американских военнослужащих, включая небольшую группу, которая следит, чтобы западные «вооружения дошли до предполагаемых получателей».

