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17:20, 12 декабря 2022Среда обитания

В десятках домов ухудшилось отопление из-за утечки в Подмосковье

Снижение параметров отопления зафиксировали в 59 домах в Химках из-за утечки

Фото: Shutterstock

В десятках жилых домов в Химках ухудшилось качество отопления из-за утечки. Снижение параметров горячего водоснабжения и центрального отопления зафиксировали в 59 жилых зданиях, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Подмосковья.

Снижение параметров затронуло 18,8 тысячи квартир. Причиной стала утечка на магистральном трубопроводе по проспекту Мельникова. В министерстве отметили, что снижение параметров может наблюдаться в нескольких жилых домах на улицах 9 мая, Марии Рубцовой, Молодежной, Родионова, Горшина, а также на проспекте Мельникова.

ООО «ТСК Мосэнерго» проводит работы по устранению неполадок. На данный момент специалисты работают над заменой аварийного участка трубы, однако срок окончания починки объекта неизвестен.

Ранее в декабре в Химках произошел пожар. Возгорание случилось в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе. Огонь распространился на территории строительного гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. В результате происшествия погиб охранник.

Александра Качан
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