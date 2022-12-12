На Великобританию подали в суд из-за климата

Greenpeace подала в суд на Британию из-за лицензий на разработку новых месторождений нефти

Международная экологическая организация Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании из-за возможного срыва целей по климату. Защитники природы пытаются не допустить выдачу более 100 лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, пишет Financial Times.

Экологи считают предоставление лицензий добывающим ископаемое топливо компаниям настоящей катастрофой, которая подорвет любые надежды на достижение целей Парижского соглашения. Таким образом, сдержать рост среднемировых температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем станет невозможно, утверждают в Greenpeace.

Британские власти отказались комментировать судебные разбирательства. При этом они добавили, что считают жизненно важным продолжать поддерживать энергетическую безопасность страны за счет наращивая поставки собственных энергоносителей.

В октябре в Великобритании начались раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море. Как ожидается, всего выдадут около 100 соответствующих разрешений.