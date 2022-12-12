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20:17, 12 декабря 2022Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новый тип сообщений

Пользователям WhatsApp станет доступна отправка исчезающих после прочтения сообщений

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp станет доступна отправка исчезающих после прочтения сообщений. О разработке нового типа сообщений рассказал портал WabetaInfo.

По данным специалистов, новая функция предусматривает автоматическое удаление текстовых сообщений после просмотра и направлена на повышение конфиденциальности пользователей. Отмечается, что прочитать такое сообщение второй раз, а также скопировать или переслать его будет невозможно.

Специальная кнопка для отправки одноразовых сообщений появилась рядом с панелью чата. На ней изображена пиктограмма в виде замка. Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp для Android 2.22.25.20. Когда возможность отправлять исчезающие сообщения станет доступна широкому кругу пользователей, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в десктопной версии WhatsApp для Windows у пользователей появилась возможность отправлять сообщения самим себе. Отмечается, что все эти сообщения будут защищены сквозным шифрованием.

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Денис Савосин
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