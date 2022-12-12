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08:46, 12 декабря 2022Мир

Раскрыты подробности работы властей США по освобождению Уилана

Reuters: Байден и Блинкен лично сосредоточились на усилиях по освобождению Уилана

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Президент США Джо Байден и американский госсекретарь Энтони Блинкен лично сосредоточились на усилиях по освобождению морского пехотинца Пола Уилана, задержанного в России по обвинению в шпионаже. Подробности работы Вашингтона по этому вопросу раскрывает Reuters.

Спецпосланник по делам заложников в США Роджер Карстенс сообщил агентству, что американские власти рассматривают возможность введения новых санкций и другие шаги для того, чтобы убедить Москву освободить Уилана. «Мы много работаем. Мы придумываем разные способы сделать это. Мы не провалим эту миссию», — заверил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп признался, что отказывался от сделок по освобождению морского пехотинца Уилана, задержанного в Москве в 2018 году, в обмен на российского гражданина Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием, в ходе своего правления.

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Виктория Кондратьева
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