Раскрыты подробности работы властей США по освобождению Уилана

Reuters: Байден и Блинкен лично сосредоточились на усилиях по освобождению Уилана

Президент США Джо Байден и американский госсекретарь Энтони Блинкен лично сосредоточились на усилиях по освобождению морского пехотинца Пола Уилана, задержанного в России по обвинению в шпионаже. Подробности работы Вашингтона по этому вопросу раскрывает Reuters.

Спецпосланник по делам заложников в США Роджер Карстенс сообщил агентству, что американские власти рассматривают возможность введения новых санкций и другие шаги для того, чтобы убедить Москву освободить Уилана. «Мы много работаем. Мы придумываем разные способы сделать это. Мы не провалим эту миссию», — заверил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп признался, что отказывался от сделок по освобождению морского пехотинца Уилана, задержанного в Москве в 2018 году, в обмен на российского гражданина Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием, в ходе своего правления.