Трамп рассказал о своей роли в решении оставить Уилана в российской тюрьме

Экс-лидер США Трамп заявил, что лично отказывал в обмене Уилана на Бута в ходе правления

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что отказывался от сделок по освобождению морского пехотинца страны Пола Уилана, задержанного в Москве в 2018 году, в обмен на российского гражданина Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием, в ходе своего правления. Об этом он написал в публикации в социальной сети Truth Social.

«Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого "торговца смертью" (так в США называют Бута — прим. «Лента.ру») на Пола Уилана. Я бы не стал заключать сделку и в обмене сотни человек на кого-то, кто убил бесчисленное множество людей своими сделками с оружием», — рассказал политик.

Он не только раскрыл свою роль в решении, которое фактически оставило Уилана в российской тюрьме, но и раскритиковал решение обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на Бута. Экс-лидер США заявил, что сделка глупая и «совершенно односторонняя».

Процедура обмена Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время. А президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали ему в этом.