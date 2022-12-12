Россиянкам раскрыли опасность увлажняющих кремов зимой

Дерматолог Татьяна Егорова предупредила, что увлажняющие кремы провоцируют обморожение

Дерматолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам опасность увлажняющих косметических средств в зимний период. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».

Врач призвала слушательниц не наносить перед выходом на улицу увлажняющие, BB- и CC-кремы. Егорова предупредила, что в их составе содержится вода, которая при морозе кристаллизуется и провоцирует обморожение.

Специалист рекомендовала наносить косметические продукты для вечернего ухода на лицо за три часа до сна. «Если ложиться спать с кремом на лице, то будут отеки. Утром нужно смотреть по типу кожи, если она сухая или нормальная, то глаза протерли ватным диском с кипяченой водой и все», — пояснила она.

Эксперт также не рекомендует использовать тональный крем, поскольку он закупоривает поры.

Ранее стилист и творческий партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Лейла Свеженцева раскрыла россиянам главные причины выпадения волос зимой. По словам специалиста, в зимний сезон люди чаще всего лысеют из-за холодного воздуха и перепадов температур. Кроме того, она отметила, что из-за постоянного пребывания в головном уборе пряди быстрее становятся жирными и ломкими.