В России предложили изымать имущество купленных иностранцами компаний

ФАС предложила изымать имущество фирм, купленных иностранцами без согласования с кабмином

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить наказание за нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые компании. Ведомство считает необходимым разрешить изъятие в доход государства активов, купленных иностранным собственником без согласования с профильной комиссией кабмина, пишут «Ведомости».

Соответствующий законопроект одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, заявил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющий эту комиссию.

Сейчас в случае признания сделки недействительной зарубежный владелец передает акции обратно продавцу. Проект, разработанный ФАС, предлагает передавать имущество фирмы в пользу государства через суд по иску самой службы или общества, которое потерпело убытки. При этом новая мера должна коснуться не только стратегических обществ, но и компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.

Документ уже прошел согласование с Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом и Счетной палатой. Минюст в своем замечании заявил, что обращение в доход государства имущества фирмы в таком случае «не отвечает принципу соразмерности наказания за допущенное правонарушение».

По мнению партнера Orchards Алексея Станкевича, границы применения этой меры, если она будет введена, очевидно будут скорректированы на практике. Он убежден, что правило будет носить исключительный характер и не приведет к дисбалансу системы.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета на совершение сделок с активами граждан из недружественных стран. Документ ограничивает сделки, меняющие структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. Запрет касается российских стратегических компаний, а также ряда банков и других предприятий, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса.