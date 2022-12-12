Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:33, 12 декабря 2022Экономика

В России предложили изымать имущество купленных иностранцами компаний

ФАС предложила изымать имущество фирм, купленных иностранцами без согласования с кабмином

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить наказание за нарушение закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые компании. Ведомство считает необходимым разрешить изъятие в доход государства активов, купленных иностранным собственником без согласования с профильной комиссией кабмина, пишут «Ведомости».

Соответствующий законопроект одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, заявил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющий эту комиссию.

Сейчас в случае признания сделки недействительной зарубежный владелец передает акции обратно продавцу. Проект, разработанный ФАС, предлагает передавать имущество фирмы в пользу государства через суд по иску самой службы или общества, которое потерпело убытки. При этом новая мера должна коснуться не только стратегических обществ, но и компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.

Материалы по теме:
Под замком. Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
Под замком.Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
2 декабря 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Документ уже прошел согласование с Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом и Счетной палатой. Минюст в своем замечании заявил, что обращение в доход государства имущества фирмы в таком случае «не отвечает принципу соразмерности наказания за допущенное правонарушение».

По мнению партнера Orchards Алексея Станкевича, границы применения этой меры, если она будет введена, очевидно будут скорректированы на практике. Он убежден, что правило будет носить исключительный характер и не приведет к дисбалансу системы.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года запрета на совершение сделок с активами граждан из недружественных стран. Документ ограничивает сделки, меняющие структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. Запрет касается российских стратегических компаний, а также ряда банков и других предприятий, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024
Москвичи раскритиковали открывшийся вблизи Кремля магазин китайской еды
Глава Конституционного суда подарил Путину «кирпич»
Сербия направит миссии НАТО в Косово запрос на введение своего контингента
ЕС увеличит бюджет финансирующего оружие для Украины фонда
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Желавшего купить 50 автоматов белоруса приговорили к девяти годам заключения
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции почти половины сотрудников
Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника
Москвичам рассказали о погоде до конца недели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.