Запорожский митрополит заявил о нарушении конституции Украины киевскими властями

Запорожский митрополит Лука назвал решения Киева в отношении УПЦ антиконституционными

Решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины попирают здравый смысл, права человека и конституцию страны, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (в миру Андрей Коваленко — прим. «Ленты.ру»), комментируя введенные против него санкции. По его словам, такое решение Киева не стало для него сюрпризом.

«Сейчас политическая целесообразность активно диктует свои условия и требует таких решений. Попирая при этом и здравый смысл, и фундаментальные права человека, и Конституцию Украины, и элементарные моральные нормы», — сказал священнослужитель.

Он также отметил, что его «епархия служила Богу и ближним, не разделяя граждан страны на "правильных" и "неправильных"».

Кроме того, митрополит призвал неустанно молиться за людей, которые принимали соответствующие решения о действиях в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ). «Бог их имена знает», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что СНБО ввел санкции против семи священников УПЦ. Санкции против служителей церкви вводятся сроком на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, запрет на владение земельными участками.