Аренда квартир в центре Москвы подешевела

«Авито Недвижимости»: больше всего в ЦАО Москвы аренда квартир подешевела в Хамовниках

В ноябре 2022 года за год подешевела долгосрочная аренда квартир в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

По данным сервиса, заметнее всего ставка аренды в центре столицы снизилась в Хамовниках — на 54,3 процента. В Басманном районе и Якиманке показатель уменьшился на 47,6 процента и на 46,2 процента соответственно.

В некоторых районах эксперты зафиксировали абсолютный ценой минимум предложения. В Таганском районе столицы минимальная ставка опустилась 35 тысяч рублей в месяц. Ниже в рейтинге расположился Пресненский район, где можно арендовать жилье за 36 тысяч. Топ-3 списка замкнул Басманный район со ставкой в 42 тысячи рублей.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что за 11 месяцев 2022 года стоимость аренды жилья в центре Москвы снизилась сильнее, чем в других частях города. Сильнее всего сдаваемые на долгий срок однокомнатные квартиры подешевели в районе Якиманка — в среднем минус 37,6 процента.