ВС России уничтожили минометную батарею ВСУ в ДНР снарядами 152 мм из гаубиц «Мста-С»

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили минометную батарею Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Группа «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) после обнаружения минометной батареи в тылу вооруженных формирований Украины осуществила наведение артиллерии и поражение целей снарядами калибра 152-мм из гаубиц «Мста-С», что вызвало подрыв боекомплекта.

Ранее части российских Вооруженных сил нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки «Акация».