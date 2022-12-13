Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:28, 13 декабря 2022Россия

ВС России уничтожили минометную батарею ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили минометную батарею ВСУ в ДНР снарядами 152 мм из гаубиц «Мста-С»

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили минометную батарею Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Группа «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) после обнаружения минометной батареи в тылу вооруженных формирований Украины осуществила наведение артиллерии и поражение целей снарядами калибра 152-мм из гаубиц «Мста-С», что вызвало подрыв боекомплекта.

Ранее части российских Вооруженных сил нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки «Акация».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский перечислил три шага для наступления мира на Украине
Обвалившему крипторынок миллиардеру предъявили обвинения
Маск пообещал отобрать все старые синие галочки в Twitter
Приговорившая Бута судья признала его задержание частью операции властей США
Живущий в России испанец перечислил перенятые им у русских приятные привычки
США отправили Украине первую партию энергооборудования
США предрекли рост напряженности в отношениях с Европой
Пушилин назвал процент освобожденной от ВСУ территории ДНР
Финансист назвал лучший способ распорядиться 13-й зарплатой
Мужчина изнасиловал спящую соседку и попался
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.