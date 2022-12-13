ВС России ЗВО нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из гаубицы «Акация»

Части российских Вооруженных сил (ВС) Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки «Акация». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

«Сегодня разведка доложила о скоплении пехоты, работали по целям, которые дала разведка», — заявил наводчик с позывным Профессор.

Он рассказал, что за прошедшие месяцы в работе артиллеристов произошли существенные изменения, поскольку военные научились хорошо стрелять, попадать ровно в цели, попадать по тем координатам, которые дает разведка. Наводчик также отметил хорошее состояние и обслуживание военной техники.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что прогнозы по проведению спецоперации «весьма и весьма благоприятные». По его словам, российские военные планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника.