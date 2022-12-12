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21:17, 12 декабря 2022Россия

Кадыров отреагировал на доклад о наступлении по всей линии соприкосновения

Кадыров после доклада Алаудинова заявил, что ВС России планомерно отодвигают линию фронта
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на доклад командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сообщившего, что Вооруженные силы (ВС) России ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине (СВО).

Кадыров заявил, что прогнозы по проведению спецоперации «весьма и весьма благоприятные». По его словам, российские военные планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, выполняя при этом одну из главных задач СВО, которой является денацификация Украины.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы ОМОНа «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный» продолжают осуществлять планомерные зачистки на освобожденных территориях в Запорожской области.

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Марина Совина
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