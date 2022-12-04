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18:09, 4 декабря 2022Россия

Кадыров рассказал о зачистках чеченских омоновцев в Запорожье

Глава Чечни Кадыров заявил о планомерных зачистках бойцов ОМОНа на территориях Запорожья

Кадо: видео Telegram-канал Kadyrov_95

Бойцы ОМОНа «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный» продолжают осуществлять планомерные зачистки на освобожденных территориях в Запорожской области. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что чеченские бойцы эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская.

«Наши парни действуют предельно аккуратно и быстро. Такой подход позволяет свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуре и избежать потерь среди личного состава», — заявил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что в рамках зачистки бойцы проверяют все возможные пути отступления противника. В случае обнаружения затаившихся групп силовики приступают к ликвидации угрозы, добавил он.

Ранее Кадыров высоко оценил вклад командира спецназа «Ахмат», генерала Апти Алаудинова в действия российских военных. Он заверил, что ни на одном участке в ответственности Алаудинова не было ни провала обороны, ни провала наступления, а все занятые войсками позиции остаются под контролем.

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Анна Щербакова
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