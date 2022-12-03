Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 3 декабря 2022Россия

Кадыров оценил вклад командира спецназа «Ахмат» в действия российских военных

Кадыров: генерал Алаудинов не провалил оборону и наступление ни на одном своем участке

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о вкладе командира спецназа «Ахмат», генерала Апти Алаудинова в действия российских военных. Свою оценку он опубликовал в Telegram-канале.

По словам Кадырова, ни на одном участке в ответственности Алаудинова не было ни провала обороны, ни провала наступления, а все занятые войсками позиции остаются под контролем.

«Несмотря на то что натовцы (подчеркиваю, с нами воюет в основном НАТО) переправили в зону ответственности Апти Ароновича большие силы, российские подразделения находятся в полной боевой готовности и прекрасном расположении духа», — говорится в публикации.

Ранее Кадыров процитировал слова Алаудинова о том, что город Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР) постепенно зачищается и берется под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» и силами первого армейского корпуса Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, российские подразделения не уходят из района городов Сватово и Кременная в ЛНР, выстроили там крепкую оборону и непрерывно наступают, что приносит потери украинской стороне, заявил Кадыров, ссылаясь на генерала. Он добавил, что военные подготовлены к зиме и оснащены всеми необходимыми средствами, экипировкой и оружием. Войска также постепенно переоснащаются более современными высокоточными средствами, в том числе дронами.

Глава Чечни также призвал не доверять дезинформации со стороны Украины и опираться только на проверенные источники, среди которых указал в том числе и Алаудинова.

Неизвестное будущее
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Посольство РФ отреагировало на задержание российского бизнесмена в Лондоне
Сборная США вылетела с чемпионата мира после поражения от Нидерландов
Стало известно о задержании бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне
Новая прическа Егора Крида развеселила россиян
В ЕС заявили о готовности стран G20 поддержать потолок цен на российскую нефть
Лукашенко оценил готовность Украины и Запада к переговорам с Россией
G7, ЕС и Австралия решили ввести потолок цен на нефть России
Олимпийский чемпион Нагорный раскрутил Махачева
Кадыров оценил вклад командира спецназа «Ахмат» в действия российских военных
Байрактар показал видео с успешных испытаний новейшего беспилотника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.