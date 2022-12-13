В Белоруссии назначили нового главу МИД

Новым главой МИД Белоруссии стал первый замминистра Сергей Алейник

В Белоруссии назначен новый глава Министерства иностранных дел (МИД). Им стал первый замглавы ведомства Сергей Алейник, сообщает БЕЛТА.

«Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра», — говорится в материале агентства.

Назначение произвел президент республики Александр Лукашенко. Он также назначил командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Белоруссии. Этот пост занял Алексей Лукьянович, ранее работавший заместителем командующего ВВС и войсками ПВО.

Лукашенко заявил, что за день до назначения обсудил с Алейником и Лукьяновичем все нюансы их будущей работы на новых постах. «Нелегко будет», — предупредил глава Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности армии. Ее поручил провести Лукашенко, главнокомандующий Вооруженными силами страны.