Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:15, 13 декабря 2022Экономика

В России стало больше «черных кредиторов»

Центробанк сообщил о росте количества «черных кредиторов» в России

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В третьем квартале 2022 года в России обнаружено 588 компаний, которые попадают под определение «черного кредитора» — заемщика, незаконно выдающего кредиты под огромные проценты, а затем нередко использующего криминальные методы возврата задолженности. О том, что таких организаций в стране стало больше, «Газете.ру» сообщил представитель Центробанка.

В первом квартале удалось выявить только 171 такую организацию, во втором их было уже 492. Всего за десять месяцев раскрыто около 1,2 тысячи «черных кредиторов», что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пресс-службе регулятора связали столь серьезный рост с экономической неопределенностью.

Более 40 процентов «черных кредиторов» рекламируют себя только в интернете, а 85 процентов использовали в своем продвижении социальные сети и платформы объявлений.

Ранее директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях отмечал, что опасность «черных кредиторов» заключается не только в ставках, которые могут превышать 2000 процентов годовых, но и в том, что они работают в связке с «черными коллекторами». Условия долга могут изменяться на ходу, долг могут начать взыскивать повторно, при этом накладывая дополнительные комиссии, например, за выдачу займа, а при отказе платить — применить силу.

Год назад президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский предупреждал, что количественное ограничение займов на одного человека, которое начнет действовать в середине 2022 года, увеличит популярность «черных кредиторов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против российских военачальников
iOS 16 взломали
В российском регионе появятся звание и выплаты для ремесленников
Пешком обогнувший Землю россиянин устроился работать курьером
Российские войска сорвали контратаку ВСУ в направлении Павловки
Олимпийский чемпион попал в авиакатастрофу и чудом выжил
Женщина описала установку виниров под наркозом фразой «худший опыт в жизни»
Минобороны озвучило суточные потери ВСУ на купянском направлении
В Госдуме назвали возможные сроки разблокировки Twitter
Минобороны сообщило о поражении семи пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.