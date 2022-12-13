Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:53, 13 декабря 2022Россия

Посетивший Херсон замгенсека ООН нарушил пересечение границы России

Посетивший Херсон замгенсека ООН Гриффитс нарушил пересечение границы России
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: РИА Новости

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, который ранее посетил Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на то что Гриффитс — «представитель уважаемой организации», он нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это, заявил Сальдо, «бессовестно, стыдно и неприлично».

«Хотя о какой совести можно говорить в этом случае», — отметил он.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что Гриффитс во вторник, 13 декабря, посетил Херсон.

В период с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно итогам голосования, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира
МИД увидел противоречие в обещании Франции передать Украине системы ПВО
Зеленский подписал закон о ликвидации киевского окружного админсуда
Россияне высказались о продлении новогодних каникул
Молдавия увеличит расходы на защиту воздушного пространства страны
В Пентагоне ответили на сообщения о поставках Patriot Украине
США оценили активность Белоруссии на границе с Украиной
США не нашли доказательств использования Украиной помощи в противозаконных целях
Месси побил державшийся 20 лет рекорд сборной Аргентины
Четырех россиян обвинили в закупках электроники США в обход санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.