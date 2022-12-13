Посетивший Херсон замгенсека ООН нарушил пересечение границы России

Посетивший Херсон замгенсека ООН Гриффитс нарушил пересечение границы России

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, который ранее посетил Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на то что Гриффитс — «представитель уважаемой организации», он нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это, заявил Сальдо, «бессовестно, стыдно и неприлично».

«Хотя о какой совести можно говорить в этом случае», — отметил он.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что Гриффитс во вторник, 13 декабря, посетил Херсон.

В период с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно итогам голосования, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.