Замгенсека ООН посетил Херсон

Дюжаррик сообщил, что замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Гриффитс посетил Херсон

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во вторник, 13 декабря, посетил Херсон. Его слова приводит РИА Новости.

«Гриффитс сейчас находится на месте. Второй день его визита на Украину. Сегодня он был в Херсоне», — уточнил чиновник.

Ранее ООН обратилась к международным донорам с призывом выделить рекордную сумму в 51,5 миллиарда долларов на преодоление различных кризисов, в том числе на помощь Украине. По оценкам организации, в 2023 году около 339 миллионов человек — или каждый 23-й человек на планете — будут нуждаться в помощи. По словам координатора гуманитарной помощи ООН Мартина Гриффитса, Украина возглавляет список потребностей в финансировании среди других стран на 2023 год.

