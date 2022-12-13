В России опровергли информацию о повреждении коридора в Крым

Ассоциация перевозчиков: подрыв моста в Мелитополе не затронул сухопутный коридор в Крым

Попытка подорвать мост под Мелитополем не затронула сухопутный коридор в Крым. Информацию об угрозе нарушения движения грузового транспорта на полуостров опроверг председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, пишет РИА Новости.

По словам Цуркина, мост находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым, так как является локальным. После подрыва мост получил повреждения в виде просадки дорожного полотна, но выстоял.

«Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — сообщил о недостоверной информации в интернет-источниках председатель Ассоциации.

12 декабря украинские диверсанты подорвали мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка.

