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09:16, 13 декабря 2022Путешествия

В России опровергли информацию о повреждении коридора в Крым

Ассоциация перевозчиков: подрыв моста в Мелитополе не затронул сухопутный коридор в Крым
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Попытка подорвать мост под Мелитополем не затронула сухопутный коридор в Крым. Информацию об угрозе нарушения движения грузового транспорта на полуостров опроверг председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, пишет РИА Новости.

По словам Цуркина, мост находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым, так как является локальным. После подрыва мост получил повреждения в виде просадки дорожного полотна, но выстоял.

«Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — сообщил о недостоверной информации в интернет-источниках председатель Ассоциации.

12 декабря украинские диверсанты подорвали мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка.

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Дарья Рыбак
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