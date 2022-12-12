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23:17, 12 декабря 2022Россия

Под Мелитополем подорвали мост

Владимир Рогов заявил, что украинские диверсанты подорвали мост в селе Константиновка

В селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя при взрыве получил повреждения мост. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка, заявил Рогов. По его словам, за подрывом сооружения стоят украинские диверсанты, власти региона расценивают случившееся как теракт.

Рогов заявил, что основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов: продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области. В настоящее время движение по поврежденному мосту временно приостановлено из-за просевшего дорожного полотна.

Украинская сторона поздней ночью в субботу, 10 декабря, открыла огонь из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по ресторану «Привал охотника» в пригороде Мелитополя. По предварительным данным, в результате обстрела двое мирных жителей погибли, десять получили ранения.

Марина Совина
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