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08:24, 11 декабря 2022Россия

В ДНР показали последствия удара ВСУ из HIMARS по Мелитополю

Народная милиция ДНР опубликовала видео с разрушенным от удара ВСУ рестораном в Мелитополе
СюжетРакетные удары по Украине:

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) показала последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ресторанно-гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили военные, украинская сторона поздней ночью в субботу, 10 декабря, открыла огонь из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по ресторану «Привал охотника» в пригороде Мелитополя. «По предварительным данным, вследствие обстрела двое мирных жителей погибли, десять получили ранения», — подчеркнули в ведомстве. На кадрах показан разрушенный ресторан, на месте идет разбор завалов.

Об ударе по городу из РСЗО HIMARS рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) на излете было сбито две ракеты, однако остальные попали по ресторану «Привал охотника».

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Марина Совина
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