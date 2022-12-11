Увеличилось число пострадавших при ударе по Мелитополю

Балицкий сообщил, что число пострадавших при ударе по Мелитополю увеличилось до десяти

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших при ударе по Мелитополю из РСЗО HIMARS увеличилось до десяти.

Он также уточнил, что погибли два человека. Пострадавшим оказывают помощь врачи. На месте происшествия работают спасатели, в настоящее время продолжается разбор завалов.

Ранее департамент здравоохранения Запорожской области сообщал, что в ходе ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мелитополю три человека получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Об ударе по городу из РСЗО HIMARS стало известно вечером 10 декабря. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, однако остальные ракеты попали по ресторану «Привал охотника».

