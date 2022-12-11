Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:16, 11 декабря 2022Россия

В Запорожской области сообщили о трех раненых из-за удара ВСУ по Мелитополю

Три человека получили тяжелые ранения в ходе ракетного удара ВСУ по Мелитополю

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Департамент здравоохранения Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мелитополю три человека получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что их доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

«По предварительным данным, вследствие обстрела гражданской инфраструктуры в городе Мелитополе пострадали мирные жители: погибших — два человека, раненых — три человека», — сказано в сообщении.

В департаменте добавили, что раненых в тяжелом состоянии доставили в Мелитопольскую областную больницу.

Ранее администрация города Алешки Херсонской области сообщила об обстреле со стороны украинских военных. Отмечается, что атаке подвергся центральный рынок города.

Как изменится Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли в результате удара ВСУ по Мелитополю
В Венгрии назвали истинную причину отказа Евросоюза давать стране деньги
В Софии прошла запрещенная мэром акция в поддержку России
В Запорожской области сообщили о трех раненых из-за удара ВСУ по Мелитополю
Аналитик дала прогноз рынку жилья в России в 2023 году
Сборная Франции победила Англию в четвертьфинале чемпионата мира
Виктор Бут назвал ситуацию на Западе самоубийством цивилизации
В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2022 год
Взрывы и стрельба раздались на севере непризнанного Косова
Зеленский рассказал о передаче Норвегией Украине 100 миллионов долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.