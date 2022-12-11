В Запорожской области сообщили о трех раненых из-за удара ВСУ по Мелитополю

Три человека получили тяжелые ранения в ходе ракетного удара ВСУ по Мелитополю

Департамент здравоохранения Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мелитополю три человека получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что их доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

«По предварительным данным, вследствие обстрела гражданской инфраструктуры в городе Мелитополе пострадали мирные жители: погибших — два человека, раненых — три человека», — сказано в сообщении.

В департаменте добавили, что раненых в тяжелом состоянии доставили в Мелитопольскую областную больницу.

Ранее администрация города Алешки Херсонской области сообщила об обстреле со стороны украинских военных. Отмечается, что атаке подвергся центральный рынок города.