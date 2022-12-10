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21:08, 10 декабря 2022Россия

В Херсонской области рассказали об обстреле ВСУ города Алешки

ВСУ обстреляли центральный рынок города Алешки Херсонской области

Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация города Алешки Херсонской области сообщила об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что атаке подвергся центральный рынок города, сообщает ТАСС.

«ВСУ нанесли удар по центральному рынку Алешек в Херсонской области», — сказано в сообщении.

Власти города также рассказали об отсутствии жертв, подчеркнув, что никто не погиб, поскольку во время обстрела рынок уже был закрыт.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о готовности наносить удары по территории России в случае дальнейшей атаки на украинские территории. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, украинские военные будут способны на все.

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Марина Совина
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