Вокалист BTS начал службу в армии

Вокалист кей-поп-группы BTS Джин начал службу в армии

Вокалист популярной кей-поп-группы BTS Джин (настоящее имя — Ким Сокчин) начал службу в армии. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Отмечается, что 30-летний исполнитель стал первым участником коллектива, который отправился на службу. В настоящее время он находится в тренировочном центре, расположенном в 60 километрах к северу от Сеула. Сотни сотрудников вооруженных сил, полиции, пожарных и СМИ ждали его у входа для обеспечения безопасности и освещения событий. Во время поездки в центр музыканта сопровождали представители лейбла Big Hit Music.

В октябре стало известно, что BTS не станут освобождать от службы. Согласно действующему законодательству Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативная служба предоставляется исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.

Лейбл Big Hit Music заявил, что «другие члены группы планируют начать военную службу, основываясь на сроках завершения своих личных планов».