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13:04, 17 октября 2022Культура

Группу BTS не станут освобождать от двухлетней службы в армии

Участников группы BTS не будут освобождать от двухлетней службы в армии

Фото: Brendan McDermid / Unsplash

Участников музыкальной группы BTS не станут освобождать от двухлетней службы в армии. Об этом сообщает The Mirror.

Представители звукозаписывающего лейбла коллектива Big Hit Musiс рассказали, что самый старший участник группы, 29-летний певец Ким Сокджин, начнет процедуру зачисления на службу в конце октября этого года, после завершения графика его сольных релизов.

«Другие члены группы планируют начать военную службу, основываясь на сроках завершения своих личных планов», — отметили в лейбле, выразив надежду на то, что BTS сможет продолжить музыкальную деятельность в 2025 году, после того, как музыканты пройдут службу.

Согласно действующему законодательству Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативная служба предоставляется исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.

Ранее в ходе заседания парламентского комитета министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп поведал, что в данный момент занимается подбором вариантов альтернативной службы для группы, которая позволит им и репетировать, и выступать в разных городах и странах во время пребывания в армии.

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Анастасия Астахова
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