В Подмосковье нашли мертвой страдавшую от булимии 15-летнюю школьницу

В подмосковном Видном нашли мертвой 15-летнюю школьницу, страдавшую от булимии

В подмосковном городе Видном нашли мертвой 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Тело подростка обнаружили в понедельник, 12 декабря, возле жилого дома. По информации издания, школьница могла покончить с собой, о чем говорит характер найденных на ее теле травм.

Также сообщается, что девочка страдала от булимии и с лета 2022 года проходила лечение в психиатрической клинике. Остальные обстоятельства смерти школьницы устанавливает полиция.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре с собой покончила 15-летняя ученица инженерной школы, которую избивала мать. В предсмертной записке она просила впустить в ее комнату близкую подругу, первокурсницу местного колледжа, чтобы она могла взять себе на память принадлежащую погибшей вещь. Через десять дней та совершила самоубийство в подъезде жилого дома.